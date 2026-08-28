أصبحت زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام رفيقاً يومياً في العمل والرياضة والتنقل، إلا أن إعادة تعبئتها بصورة متكررة دون تنظيف جيد قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ والميكروبات على الأسطح الداخلية والفوهة والغطاء.

وتتعرّض الزجاجة باستمرار لملامسة الفم واليدين، فيما تساعد الرطوبة المتبقية داخلها على توفير بيئة مناسبة لتراكم الملوثات بمرور الوقت، خصوصاً عند إغلاقها مباشرة بعد الاستخدام أو تركها لفترات طويلة دون غسل.

وتحتاج الفوهة والغطاء والأجزاء الصغيرة إلى عناية إضافية أثناء التنظيف، إذ يمكن أن تحتفظ ببقايا يصعب ملاحظتها بالعين.

ويساعد غسل الزجاجة بانتظام وفق تعليمات الشركة المصنّعة، والوصول إلى أجزائها الداخلية، ثم تركها لتجف جيداً قبل إغلاقها، على المحافظة على نظافتها.

كما يفضل تجنّب مشاركة الزجاجة الشخصية مع الآخرين، وفحصها بصورة دورية للتأكد من سلامتها، واستبدال الأجزاء المتضررة أو التي يصعب تنظيفها.

ويجعل الاهتمام بنظافة الزجاجة عادة شرب الماء أكثر أماناً، خصوصاً مع استخدامها المتكرر طوال ساعات اليوم وفي أماكن مختلفة.