أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن نحو 100 مواطن صيني ما زالوا في عداد المفقودين على الجانب النيبالي جراء الانهيار الطيني الذي وقع أمس.

وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان: إن السفارة الصينية في نيبال تواصل التحقق من المعلومات مع الجانب النيبالي.

وأوضح أن الانهيار الطيني تسبب في خسائر بشرية، وخلف العديد من المفقودين في كل من الصين ونيبال، مشيرًا إلى أن الجانبين يجريان اتصالات وثيقة وينسقان الجهود بشأن عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أنه وفقًا للمعلومات التي أصدرتها السلطات الصينية المحلية حتى الآن لا يزال ما مجموعه 260 مواطنًا أجنبيًا في عداد المفقودين في المناطق المتضررة.

وشهدت نيبال أمس، في إقليم متاخم لمنطقة التبت الصينية، انهيارًا طينيًا وفيضانات تسببت في جرف قرى وإلحاق أضرار بطرق وجسور ومشاريع للطاقة، وأودت بحياة المئات، فيما لا يزال العديد في عداد المفقودين.