أثار الفنان اللبناني فضل شاكر حالة من القلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاته عن عمر ناهز 57 عامًا، خاصة في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن حالته الصحية.

نفي حاسم لشائعة الوفاة

وسرعان ما تدخل إياد النقيب، مدير أعمال فضل شاكر، في تصريحات تلفزيونية، لنفي ما تم تداوله، مؤكدًا أن خبر وفاة الفنان عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي معلومات حقيقية.

ودعا النقيب إلى عدم إعادة نشر الشائعة أو تداول الأخبار غير الموثقة، مطالبًا الجمهور بالاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بأخبار الفنان وحالته.

نجل فضل شاكر يرد

وفي السياق نفسه، حرص محمد شاكر، نجل الفنان، على وضع حد للجدل، بعدما رد على المنشور الذي روج للشائعة، مؤكدًا عدم صحة الخبر.

وكتب محمد شاكر تعليقًا مقتضبًا قال فيه: «الله يطول بعمره وياخد من عمرك.. غير صحيح»، ليؤكد بذلك أن والده بخير، وينهي حالة القلق التي انتابت محبيه.

صورة وراء انتشار الشائعة

وكانت الشائعة قد بدأت من خلال حساب متخصص في أخبار المشاهير، نشر صورة لفضل شاكر باللونين الأبيض والأسود، مرفقة بعبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون»، الأمر الذي دفع عددًا من المستخدمين إلى إعادة تداول الخبر على نطاق واسع.

قضية فضل شاكر

وتأتي هذه الشائعة بالتزامن مع تطورات شهدها ملف فضل شاكر خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أُخلي سبيله في يوليو 2026، قبل أن تقرر المحكمة العسكرية في لبنان رفع منع السفر عنه.