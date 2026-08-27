أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى تغيب وافدة من الجنسية السودانية عن ذويها، فإنه تم العثور عليها بصحة جيدة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها تغيبت بمحض إرادتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة.