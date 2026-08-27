أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى تغيب وافدة من الجنسية السودانية عن ذويها، فإنه تم العثور عليها بصحة جيدة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها تغيبت بمحض إرادتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة.
العثور على وافدة متغيبة عن ذويها في مكة
27 أغسطس 2026 - 17:24 | آخر تحديث 27 أغسطس 2026 - 17:24
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«عكاظ» (مكة المكرمة)
The spokesperson for the Makkah Region Police clarified that, in reference to the disappearance of a Sudanese expatriate from her family, she has been found in good health. It was determined through investigative procedures that she had gone missing of her own accord, and all legal procedures have been completed.