وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية، اليوم، اتفاقية الدفاع والتعاون العسكري المشترك.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة (إسلام آباد) خلال زيارة رسمية، من الجانب الكويتي بواسطة وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح، ومن الجانب الباكستاني وزير الدفاع خواجة محمد آصف، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، وسفير الكويت لدى باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.

دعم الأمن والاستقرار

واستعرض اللقاء العلاقات الكويتية الباكستانية، وبحث آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع: "إن إبرام هذه الاتفاقية يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما يمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المس