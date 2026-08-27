أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس)، ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا.



وشدد آل ثاني، الذي يزور طهران، خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، على أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.



واستعرض رئيس الوزراء القطري مع قاليباف تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.



وتأتي زيارة آل ثاني ولقاؤه نظيره الإيراني ورئيس البرلمان محمد قاليباف، لبحث جهود السلام والعودة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها غيّرت مسار 75 سفينة تجارية حتى 27 أغسطس.



وأوضحت «سنتكوم»، في تدوينات على حسابها في «إكس»، أن القوات الأمريكية عطّلت أيضاً 3 سفن، فيما صعدت فرق عسكرية على متن سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال لإجراءات الحصار.



وأشارت إلى أن طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز «EA-18G Growler»، المتخصصة في مهام الحرب الإلكترونية، تواصل دورياتها في أجواء الشرق الأوسط بالتزامن مع العمليات البحرية.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه التحركات تأتي في إطار مواصلة الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران ومراقبة حركة السفن للتأكد من التزامها بالإجراءات الأمريكية.