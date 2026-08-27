في استمرار لجرائمها ضد المدنيين والأحياء السكنية في تعز والحديدة، قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (الخميس)، بالصواريخ الباليستية منزلاً في مديرية الخوخة جنوب الحديدة وجزراً في البحر الأحمر بعد تكبدها خسائر أثناء محاولاتها التسلل إلى الجزر المطلة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وقال سكان محليون إن مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ منزلاً في منطقة القطابا شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن تدمير المنزل الذي لم يكن مأهولاً وإلحاق أضرار مادية بالغة بمحيطه، مؤكدين أن الصاروخ سقط بالقرب من مصلى للعيد وجوار مدرسة.

الصاروخ الذي سقط في الخوخة اليوم

وذكر السكان أن الصاروخ أثار حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ؛ بينما باشرت الجهات المعنية في حصر الأضرار وتوثيق آثار الاعتداء.



وذكرت المقاومة الوطنية أن المليشيا قصفت أيضاً اليوم جزر البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية.

موقع سقوط الصاروخ الحوثي في مقبنة.

وكانت المليشيا الحوثية قد استهدفت مساء أمس قرية في عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز، وبحسب سكان محليين فإن الصاروخ سقط في مزرعة بقرية مغرم الرأس وبالقرب من مدرسة وتجمعات سكانية.



وأفاد السكان أن الصاروخ سقط أثناء حفل زفاف لكنه لم يؤدِّ إلى أي خسائر بشرية بل أثار الرعب في أوساط المحتفلين.