عقد وفد أمني وعسكري سعودي اليوم (الخميس) اجتماعاً مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بغداد؛ لمناقشة ضبط الحدود وتكثيف تبادل المعلومات، وفقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن بيان للخلية أن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية استقبل، اليوم، وفداً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية»، مبينة أن «الجانبين عقدا اجتماعاً موسعاً بحضور الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، إلى جانب وكلاء ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية».



وأضافت أن «اللقاء جاء استكمالاً للمحادثات والحوارات السابقة التي عُقدت في الرياض، ومواصلةً للتنسيق الأمني المستمر بين العراق والسعودية»، موضحة أن «المحادثات ركزت على تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية، بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي».



وأكد المجتمعون «الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين الشقيقين».



وكان وفد عراقي رفيع المستوى قد وصل إلى الرياض في 13 من الشهر الجاري لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة.