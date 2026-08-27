أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لجياني إنفانتينو. وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «رحب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، بما جاء في البيان المشترك الصادر من الأمين العام للفيفا جياني إنفانتينو، الذي تضمّن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح»FIFA Forward Enterprise«، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح».

تطوير الإجراءات

وأضاف البيان: «ثمّن المجلس ما تضمّنته الرسالة من التزام تام بالاستفادة مما حدث، والمضي قدماً في عملية تطوير الإجراءات وآليات التواصل، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتعامل مع التحديات القادمة بروح من الوحدة والشفافية». وأكد أن ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، تمثّل أساساً مهماً لتعزيز الثقة، لا سيما في ظل تباين وجهات النظر داخل منظومة كرة القدم الدولية، بما يعزز أهمية توسيع نطاق الحوار والتواصل المباشر والبناء بين مختلف الأطراف، التي تسعى بشكل هادف إلى تطوير مسيرة كرة القدم بالعالم".

تعزيز الحوار

وأكد الاتحاد السعودي أن مواصلة تطوير كرة القدم تتطلب وحدة منظومتها الدولية، وتضافر جهود مختلف أطرافها، داعياً إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، مشدداً على أهمية أن تظل مصلحة كرة القدم ولاعبيها وجماهيرها في مقدمة الأولويات. وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبصفته اتحاداً وطنياً وعضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يقدّر دور رئيسه سلمان آل خليفة في السعي لمصلحة كرة القدم الآسيوية، ويؤكد استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد القاري، كما يبدي الاتحاد استعداده لدعم جميع الجهود التي تسهم في تعزيز الحوار والتوافق ووحدة أسرة كرة القدم الدولية.

تقدير الجهود

وزاد البيان: «جدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمه وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو، على مدى ما يقارب عقداً من الزمن؛ لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها وتوسيع حضورها عالمياً، بما يحقق مصلحة جميع أطرافها، ويلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم». وأشار إلى النجاحات المضيئة التي حققتها النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم، والتي جسّدت عمل المنظومة الكروية الدولية بروح واحدة."