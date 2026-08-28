نهاية عهد أطول ملوك أوروبا حكماً.. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس

توفي ملك النرويج هارالد الخامس، (الجمعة)، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تدهور حاد في حالته الصحية خلال الأيام الماضية، لتنتهي مسيرة استمرت أكثر من 35 عاماً على عرش النرويج، بوصفه أكبر ملوك أوروبا سناً عند وفاته.

وأعلن القصر الملكي النرويجي وفاة الملك هارالد في مستشفى جامعة أوسلو، حيث فارق الحياة بهدوء في الساعة 6:35 صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط وجود أفراد من عائلته إلى جواره.

وكان الملك قد دخل المستشفى في 17 أغسطس الجاري، بعد معاناته من مشكلات صحية، قبل أن تتدهور حالته بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وأعلن القصر الملكي الخميس أن وضعه الصحي أصبح «بالغ الخطورة».



هارالد.. أطول ملوك أوروبا سناً

ولد هارالد الخامس في 21 فبراير 1937، وتولى عرش النرويج عام 1991 عقب وفاة والده الملك أولاف الخامس، ليصبح رأس الدولة النرويجية لأكثر من ثلاثة عقود.

وخلال فترة حكمه، اكتسب هارالد شعبية واسعة، وعُرف بأسلوبه المتواضع وخطاباته التي ركزت على الوحدة والتسامح والانفتاح، كما ارتبط اسمه بمحاولات تحديث المؤسسة الملكية وتقريبها من المجتمع النرويجي.

وكان هارالد أيضاً رياضياً بارزاً، وشارك في مسابقات الإبحار في دورات الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964 ومكسيكو سيتي عام 1968 وميونيخ عام 1972، قبل أن يواصل اهتمامه بالرياضة والأنشطة البحرية طوال حياته.



رفض التنازل عن العرش

وعلى الرغم من تراجع حالته الصحية وتكرار دخوله المستشفى خلال السنوات الأخيرة، تمسك هارالد الخامس بالبقاء على العرش، ورفض فكرة التنازل عنه.

وكان قد قال في وقت سابق إنه أقسم على خدمة بلاده طوال حياته، ولذلك لا يرى نفسه متجهاً إلى التنازل عن العرش. وفي عام 2024 أعلن أنه سيقلل من مشاركاته في المناسبات الرسمية بسبب وضعه الصحي، لكنه لم يطرح خيار التنحي.

وشهدت السنوات الأخيرة تدهوراً صحياً متكرراً للملك، من بينها إصابته بعدوى خلال رحلة خاصة إلى ماليزيا عام 2024، حيث خضع لتركيب جهاز تنظيم ضربات قلب مؤقت، قبل أن يتم تركيب جهاز دائم له لاحقاً في النرويج.



من يخلف هارالد الخامس؟

ينتقل العرش النرويجي إلى نجله ولي العهد هاكون، الذي تولى بالفعل بعض مهام والده خلال فترة مرضه الأخيرة بصفته وصياً على العرش.

وكان هاكون قد ألغى، إلى جانب والدته الملكة سونيا، عدداً من ارتباطاته الرسمية خلال الأيام الماضية للبقاء إلى جوار الملك في المستشفى.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة النرويجية اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدولة في القصر الملكي مع الملك الجديد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.