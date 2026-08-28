أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، نشر صورة عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»، تُظهِر مضيق هرمز ضمن قائمة «الأراضي الأمريكية»، في رسالة رمزية جديدة تأتي وسط تصاعد المواجهة مع إيران.

وتحمل الصورة عنوان «U.S. Territories»، أي «الأراضي الأمريكية»، وتعرض أعلام عدد من الأقاليم والمناطق المرتبطة بالولايات المتحدة، فيما تظهر في أعلاها خريطة لمضيق هرمز محاطة بدائرة وإلى جوارها كلمة «NEW»، أي «جديد».

ولم يرفق ترمب الصورة بتعليق يوضح المقصود منها، كما لا يعني إعادة نشرها حدوث أي تغيير في الوضع القانوني أو السيادي للمضيق، الذي يشكل ممراً مائياً دولياً بين إيران وسلطنة عُمان.

وتأتي الخطوة امتداداً لتصريحات متكررة من ترمب بشأن السيطرة الأمريكية على حركة الملاحة في هرمز، بعدما أكد، أمس الخميس، أن المضيق مفتوح، وأن واشنطن تمسك بزمام الأمور فيه بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران.

من جانبه، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، تحقيق ما وصفه ب«إنجاز كبير» في مضيق هرمز، مؤكداً أن القوات الأمريكية أزالت الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية المعترف بها.

وأشار إلى أن الألغام التي جرى التخلص منها زرعها الحرس الثوري الإيراني قبل أشهر، مضيفاً أن طرق العبور المعترف بها دولياً في المضيق أصبحت خالية من الألغام البحرية الإيرانية«.

وبحسب قائد»سنتكوم«، شارك غواصون تابعون للبحرية الأمريكية وقوات من»نافي سيلز"، إلى جانب طائرات تابعة لأفرع مختلفة من القوات المسلحة، في عمليات تطهير الممرات البحرية.

وكانت القيادة المركزية أعلنت منذ 11 أبريل الماضي بدء عمليات تهيئة الظروف لإزالة الألغام من المضيق. وكشف كوبر أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق، كانت تحمل مجتمعة نحو 750 مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.