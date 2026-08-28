كشفت الصين، اليوم (الجمعة)، عن حزمة إجراءات جديدة لإصلاح نظام بيع المساكن وتعزيز تمويل شركات التطوير العقاري، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق العقارية وإنعاش أحد أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الصيني.



وتتضمن الإجراءات، التي أعلنتها وزارتا الإسكان والموارد الطبيعية، توجيه الحكومات المحلية إلى إعطاء الأولوية لنموذج بيع المساكن مكتملة البناء، بالتزامن مع تشديد الضوابط على نظام البيع المسبق، من بينها اشتراط استكمال الهيكل الخارجي للمبنى قبل إبرام أي تعاقد لبيع الوحدة السكنية.



وتستهدف الحزمة أيضاً معالجة ضغوط التمويل التي تواجه شركات التطوير العقاري مع الانتقال تدريجياً نحو بيع الوحدات المكتملة، من خلال تعزيز الدعم التمويلي المقدم للمطورين.



كما تشمل الإجراءات تطبيق نظام «البنك الرئيسي» للمشاريع العقارية، بحيث يتولى بنك واحد توفير قروض التطوير للمشروع، أو قيادة مجموعة من البنوك المشاركة في تمويله، بما يعزز التنسيق والقدرة على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشاريع.



وفي السياق ذاته، حدد البنك المركزي والهيئة الوطنية للتنظيم المالي قواعد جديدة لقروض التطوير العقاري، بحيث تتوافق آجال التمويل مع دورة البناء والبيع الخاصة بكل مشروع.



وبموجب القواعد الجديدة، لن تتجاوز مدة القروض خمس سنوات للمشاريع التي تعتمد على نظام البيع المسبق، فيما تمتد إلى سبع سنوات للمشاريع التي تبيع وحدات مكتملة، إضافة إلى المشاريع التجارية.