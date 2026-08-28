أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، ودعم الفرص الاستثمارية، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، وتأكيد رغبتهما لزيادة التبادل التجاري، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إلى باكستان، على رأس وفد رفيع المستوى؛ بهدف بحث سُبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتطوير كفاءة منظومة الري والمياه، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.

والتقى خلال الزيارة بدولة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل تعزيزها، وزيادة الاستثمارات في قطاعاتها المتنوعة؛ بما يُسهم في الدفع بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب، ودعم الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي.

وشهد الوزير استعراض الخطة الإستراتيجية للزراعة والغذاء بين المملكة وباكستان، بمشاركة وزيري الأمن الغذائي والبحوث الوطنية، والتجارة، وممثلي حكومات الأقاليم في باكستان، كما شارك في الاجتماع السعودي الباكستاني لأعمال الزراعة، بحضور وزيري المالية والتجارة، وممثلين من القطاع الخاص؛ لمناقشة سُبل تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات الزراعة والغذاء.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.