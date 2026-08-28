قرر مجلس الوزراء إيقاف منصة «مراسلات» وإغلاقها نهائياً، وإنشاء «المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية» وتطويرها، في خطوة تستهدف تحديث منظومة تبادل المراسلات والوثائق بين الجهات الحكومية.



وجاء القرار بناءً على طلب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية بإيقاف منصة «مراسلات» وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء المنصة الوطنية الجديدة وتطويرها.



وتضمن قرار مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس (الجمعة)، إلغاء الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 30 /6 /1446هـ.



وتعد منصة «مراسلات» إحدى المنصات التي أسسها وأشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وترتبط بها عشرات الجهات الحكومية، إذ تتيح تبادل الوثائق والمراسلات وتتبعها بين الجهات، إلى جانب تخزينها واسترجاعها إلكترونياً.



وأسهمت المنصة في تسريع تبادل المراسلات الحكومية وتطوير بيئة العمل الإلكتروني ورفع مستوى أمان التعاملات، قبل صدور القرار بإغلاقها واستحداث «المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية» بديلاً عنها.