قد تظن أنك تحمي جسدك باختيار المشروبات والحلويات الخالية من السكر، لكن الشفرة السرية المدونة على الغلاف قد تحمل لك مفاجأة غير سارة، فقد دق علماء جامعة كولورادو بولدر الأمريكية ناقوس الخطر بعدما كشفوا عن وجه مظلم ومخيف لمُحلي «الإريثريتول» (Erythritol)، أحد أكثر البدائل استخداماً في منتجات الكيتو و«الدايت».

الدراسة التي هزت الأوساط الطبية ونُشرت في مجلة (Journal of Applied Physiology)، أثبتت أن جرعة واحدة متواجدة في عبوة مشروب غازي «خالٍ من السكر» كافية لإحداث فوضى خلوية داخل شرايين الدماغ، حيث تسببت في إحباط إنتاج مركب «أكسيد النيتريك» المسؤول عن توسيع الأوعية، مقابل تحفيز بروتين «إندوثيلين-1» الذي يضيق الشرايين ويكتم تدفق الدم.

ولم يتوقف الأمر عند خنق الشرايين، بل امتد لتعطيل قدرة الجسم الطبيعية على إذابة الجلطات وإغراق الخلايا بـ«الجذور الحرة» المسببة للالتهابات المزمنة. وتأتي هذه النتائج الصادمة لتدعم بحثاً سابقاً أُجري على أكثر من 4000 شخص، ربط بشكل مباشر بين ارتفاع هذا المحلي في الدم وقفزات مرعبة في معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ليصبح الفحص الدقيق لملصق المكونات ضرورة لا رفاهية قبل تناول أي منتج يدعي أنه «صحي».