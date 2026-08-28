بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس نيبال الرئيس رامشاندرا بوديل، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت شمال بلاده.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت شمال نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس نيبال الرئيس رامشاندرا بوديل، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت شمال بلاده.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت شمال نيبال، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه».