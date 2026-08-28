في حادثة غير مسبوقة روعت ولاية كولورادو الأمريكية، عاش قاطنو أحد المنازل دقائق حابسة للأنفاس، بعدما تحول اقتحام دب مفترس إلى كارثة مزدوجة انتهت باشتعال النيران داخل البيت وسقوط الجاني بالرصاص.

بدأت القصة في منطقة «ماونت كريستد بوت»، حيث اخترق الدب الضخم الباب الخارجي وحطم الواجهة الزجاجية ليدخل المسكن. ولم يكتفِ بتدمير الأثاث والستائر في صالة المعيشة، بل توجه مباشرة إلى المطبخ وحطم الثلاجة ونثر القمامة في المكان، قبل أن يقدم على تصرف عشوائي فجّر الكارثة، إذ حطم رفاً خشبياً لتجفيف الأطباق ليسقط مباشرة فوق موقد كهربائي قيد التشغيل، مما أدى لاندلاع حريق خاطف وتصاعد الدخان الكثيف.

ومع انتشار ألسنة اللهب، حاصر الدب المحتجزين داخل غرفة نومهم محاولاً كسر الباب عليهم، ليطلب السكان النجدة في حالة رعب هستيري. وفور وصول الشرطة ومحاصرة المكان وسط الحريق والدخان، وجد الضباط الدب يحاول الخروج نحوهم من النافذة بسلوك عدواني شديد، مما اضطرهم لإطلاق النار عليه وقتله فوراً للسيطرة على الحريق وإنقاذ العائلة من موت محقق.