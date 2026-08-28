وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى جماهير نادي طرابزون سبور التركي، عقب الإقصاء المبكر من بطولة الدوري الأوروبي على يد فيرينتسفاروشي المجري.

وكان طرابزون سبور قد خسر مباراة ذهاب الدور التمهيدي بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في لقاء الإياب، أمس (الخميس)، ليهبط الفريق للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

خيبات الأمل جزء من كرة القدم

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصة «إكس»: «لم يكن أي شيء في مسيرتي سهلاً قط، الليالي العصيبة وخيبات الأمل جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وقد تعلمت تحويلها إلى حافز وإلى ألقاب».

«جئت إلى هنا لأفوز»

وأضاف: «طرابزون سبور هو نادي، وأنا جزء من هذا المشروع بكل جوارحي، ولن يغيّر ما حدث الليلة الماضية ذلك، أعلم أن التوقعات عالية، وأنا أؤمن إيماناً راسخاً بأننا قادرون على تحقيق الفوز وسنفعل، «جئت إلى هنا لأفوز» ليس مجرد شعار بالنسبة لي».

هدفان في 4 مباريات

وانضم صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي، وسجل هدفين خلال 4 مباريات مع الفريق.