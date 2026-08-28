ودع فريق طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمة ثقيلة أمام فيرينتسفاروشي المجري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «جروباما أرينا»، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي.

وكان طرابزون قد خسر مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، ليتأهل فيرينتسفاروشي إلى مرحلة الدوري متفوقاً بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

بطاقتان حمراوان تورطان طرابزون

تلقى طرابزون ضربة مبكرة بطرد لاعبه رسلان مالينوفسكي في الدقيقة 13، ثم تلقى صدمة ثانية بطرد سيدني لوبيز كابرال بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

أهداف المباراة

افتتح كالوم أودودا التسجيل لفيرينتسفاروشي في الدقيقة 19، ثم ضاعف مايورس كوربو تقدم أصحاب الأرض بعد 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وزاد باميديل يوسف أوجاع صلاح ورفاقه بتسجيل الهدف الثالث لفريق فيرينتسفاروشي في الدقيقة 59، قبل أن يوقع كريستيان ليزتيس على الهدف الرابع في الدقيقة 86.

طرابزون إلى دوري المؤتمر

ورغم تدعيم طرابزون صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع محمد صلاح والبرازيلي فابينيو، إلا أن الفريق هبط للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.