أسفرت قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، التي أقيمت اليوم (الخميس) في إمارة موناكو الفرنسية، عن بداية نارية لفريق لانس، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد.

مباريات لانس في أبطال أوروبا

ويستهل لانس مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا باستضافة مانشستر سيتي على ملعبه «بولار دولولي»، ثم يخرج لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية، ويخوض مباراة الجولة الثالثة خارج ملعبه أمام كلوب بروج.

ويلعب فريق سعود عبدالحميد مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة على أرضه أمام سبورتينغ لشبونة وبودو غليمت، ثم يحل ضيفاً على لايبزيغ في الجولة السادسة، ويستضيف كومو في الجولة السابعة، بينما يخوض مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري أمام سلافيا براغ خارج ملعبه.

بداية مثالية لسعود

وكان سعود عبدالحميد قد استهل الموسم الجديد مع لانس بالتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، ثم سجل هدفاً في فوز فريقه على أوكسير 5-2، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي.