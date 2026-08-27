أسفرت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، التي أقيمت اليوم (الخميس) في إمارة موناكو الفرنسية، عن صدامات نارية بين الكبار، إذ يستهل حامل لقب النسخة الماضية باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية ضد برشلونة الإسباني.

وجاءت مواجهات الفرق الكبرى كالتالي:

باريس سان جيرمان

على ملعبه: برشلونة - روما - غلطة سراي - سلوفان براتيسلافا.

خارج ملعبه: مانشستر سيتي - أستون فيلا - فياريال - كومو.

برشلونة

على ملعبه: مانشستر سيتي - أستون فيلا - فينورد - كومو.

خارج ملعبه: باريس سان جيرمان - سبورتينغ لشبونة - صباح إف سي.

ريال مدريد

على ملعبه: إنتر ميلان - آيندهوفن - لايبزيغ - لاسك.

خارج ملعبه: أرسنال - روما - شاختار - آيك أثينا.

إنتر ميلان

على ملعبه: ليفربول - كلوب بروج - شاختار دونيتسك - شتوتغارت.

خارج ملعبه: ريال مدريد - بوروسيا دورتموند - فينورد - سلوفان براتيسلافا.

أرسنال

على ملعبه: ريال مدريد - بوروسيا دورتموند - ليل - صباح إف سي.

خارج ملعبه: بايرن ميونخ - ريال بيتيس - نابولي - سلافيا براغ.

مانشستر سيتي

على ملعبه: باريس سان جيرمان - سبورتينغ لشبونة - نابولي - آيك أثينا.

خارج ملعبه: برشلونة - بورتو - لايبزيغ - لانس.

ليفربول

على ملعبه: أتلتيكو مدريد - بورتو - فياريال - لانس.

خارج ملعبه: إنتر ميلان - كلوب بروج - فنربخشة - لاسك.

مانشستر يونايتد

على ملعبه: بايرن ميونخ - روما - لايبزيغ - صباح إف سي.

خارج ملعبه: أتلتيكو مدريد - سبورتينغ لشبونة - فياريال - كومو.

بايرن ميونخ

على ملعبه: أرسنال - ريال بيتيس - بودو غليمت - سلافيا براغ.

خارج ملعبه: أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد - ليل - فايكينغ.