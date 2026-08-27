وصل نجم نادي الاتحاد، موسى ديابي، إلى ألمانيا اليوم (الخميس)، لإتمام عودته إلى نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ديابي سعيد بالعودة

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، وصل ديابي إلى مطار فرانكفورت قبل ساعات قليلة، حيث رفع اللاعب الفرنسي إبهامه أمام الكاميرات فور وصوله، وصرح: «أنا بخير، وسعيد بالعودة».

موعد التوقيع

وأضافت الصحيفة أنه بعد رحلة طيران استغرقت ست ساعات، واصل ديابي رحلته إلى كولونيا دويتز على متن قطار، لإتمام الجزء الأول من الفحص الطبي، ومن المتوقع أن يوقع عقداً مع ليفركوزن حتى عام 2031 غداً (الجمعة).

ومع انتقال إرنست بوكو إلى بشكتاش التركي، أصبح قميصه السابق رقم 19 مع باير ليفركوزن متاحاً مرة أخرى، ومع عودته، سيسد ليفركوزن أكبر فجوة في الفريق منذ رحيل جيريمي فريمبونغ إلى ليفربول في عام 2025.

تجربة ناجحة مع ليفركوزن

وسبق أن ارتدى الجناح الفرنسي قميص ليفركوزن خلال الفترة من 2019 إلى 2023، شارك خلالها في 172 مباراة، مسجلاً 49 هدفاً وصانعاً 47 هدفاً.

أرقامه مع الاتحاد

ولعب ديابي 73 مباراة مع الاتحاد، بإجمالي 5841 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة.