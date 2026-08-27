أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بياناً جديداً، اليوم (الخميس)، هاجم فيه نادي برشلونة، مشيراً إلى عدم التزام النادي الكتالوني بالمعايير المهنية المتبعة في التفاوض بشأن ضم مهاجمه جوليان ألفاريز.

لا تفاوض مع برشلونة

وقال أتلتيكو مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: «أعرب أعضاء مجلس إدارة أتلتيكو مدريد بالإجماع عن دعمهم المطلق لقرار النادي بعدم التفاوض على انتقال جوليان ألفاريز إلى نادي برشلونة».

«برشلونة لم يحترمنا»

وأضاف البيان: «يُقرّ أعضاء مجلس الإدارة بأن أتلتيكو مدريد منفتح على مفاوضات سوق الانتقالات المعتادة، شريطة أن تُجرى بطريقة مهنية وأخلاقية ومحترمة، ونحن نؤكد موقف النادي المعلن سابقاً بأن نادي برشلونة لم يستوفِ هذه الشروط، ونتيجة لذلك، لن تكون هناك أي مفاوضات، ولا يوجد أي اعتبار لانتقال ألفاريز إلى برشلونة».

أتلتيكو يثق في تفهم ألفاريز

واختتم البيان: «يثق أتلتيكو مدريد بأن لاعبنا سيتفهم القرار، وسيظل مركزاً على مساعدة النادي في تحقيق أهدافه، تماماً كما فعل خلال الموسمين اللذين دافع فيهما عن ألواننا».

100 مليون يورو لم تُقنع أتلتيكو

وكان أتلتيكو مدريد قد رفض عرضاً من برشلونة بقيمة 100 مليون يورو، مقسماً على ستة أقساط، في بداية يونيو الماضي، مُصراً على عدم التفريط في خدمات اللاعب للنادي الكتالوني إلا بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 500 مليون يورو.

ألفاريز «تحت الضغط»

وصرح رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أمس (الأربعاء)، بأن عرض برشلونة لضم ألفاريز من أتلتيكو مدريد لا يزال سارياً، فيما عاش ألفاريز يوماً صعباً الأحد الماضي، بعدما أطلقت جماهير أتلتيكو صيحات الاستهجان ضده قبل مباراة فياريال في الدوري الإسباني.