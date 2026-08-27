أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (154) لاجئًا صوماليًا من اليمن إلى بلادهم عن طريق مطار عدن الدولي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن مشروع الحماية والمساعدة الإنسانية الموجه لدعم اللاجئين والمتضررين.

وعبّر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمين يدغاريان عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده في تسهيل إجراءات وتأمين العودة الطوعية للاجئين إلى الصومال.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.