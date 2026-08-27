حذرت نيبال والصين اليوم من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح منطقة لا تزال تعاني من آثار فيضان كارثي وقعت هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم تحذيرًا يفيد بأن منسوب بحيرة تشكلت نتيجة تراكم الحطام الذي سد مجرى نهر في موقع الفيضانات آخذ في الارتفاع ويواجه خطر تدفق المياه على نحو مفاجئ.

وقالت الهيئة «ندعو سكان المناطق الواقعة على الضفاف السفلى... والركاب والفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ وجميع الجهات المعنية إلى توخي الحذر الشديد والبقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن ضفاف النهر والمناطق الخطرة».

وتتوقع الصين أن تتدفق ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، بما يعادل نحو 1200 حوض سباحة أولمبي، إلى بحيرة سد على جانبها من الحدود خلال الأيام الثلاثة القادمة، مما يشكل خطرًا كبيرًا بحدوث انهيار، مع توقع بلوغ التدفق ذروته قرابة أول سبتمبر.