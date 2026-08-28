تغلب فريق برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

رافينيا يفتتح التسجيل

افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37، بعدما استلم تمريرة رائعة من بيدري، ثم راوغ حارس مرمى أتلتيك بلباو وسدد كرة سهلة في الشباك.

لوبيز يضاعف التقدم

وضاعف برشلونة تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، عقب عرضية أرضية أرسلها البديل كريم أديمي من الجبهة اليسرى، فشل مدافع أتلتيك بلباو إيميريك لابورت في إبعادها بغرابة، لتأتي الكرة إلى فيرمين لوبيز الذي أودعها في الشباك.

الظهور الأول لـ«رودري»

وشهدت المباراة الظهور الأول لنجم خط الوسط رودري مع برشلونة، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من مانشستر سيتي، إذ حل بديلاً في الدقيقة 63.

برشلونة يعتلي الصدارة

بهذه النتيجة يتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس، بينما يتذيل أتلتيك بلباو الترتيب دون رصيد.