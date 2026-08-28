في تطور مفاجئ يمنح منتخب الأرجنتين متنفساً بشأن العقوبات المفروضة على عدد من لاعبيه عقب أحداث نهائي كأس العالم 2026، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على طلب الاتحاد الأرجنتيني تعديل طريقة تنفيذ عقوبات الإيقاف.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن «فيفا» وافق على احتساب عقوبات الإيقاف المفروضة على لاعبي المنتخب خلال المباريات الودية الدولية من الفئة «A» والمباريات الرسمية التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، على أن تُحتسب المباريات التي تقام أولاً من الناحية الزمنية.

ولا يعني القرار إلغاء العقوبات أو تقليص عدد المباريات التي حُكم بها على اللاعبين، وإنما يتيح لهم استنفاد مدة الإيقاف في عدد أكبر من مباريات المنتخب، ما قد يسرّع عودتهم إلى المشاركة مقارنة بما كان سيحدث لو اقتصرت العقوبات على مباريات محددة.

وكانت لجنة الانضباط في «فيفا» قد فرضت، في 21 أغسطس الجاري، عقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، الذي انتهى بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

وشملت العقوبات إيقاف لياندرو باريديس 10 مباريات وغرامة قدرها 90 ألف دولار، وإيقاف مولينا 7 مباريات وغرامة قدرها 90 ألف دولار، وإيقاف تياغو ألمادا مباراة واحدة وغرامة قدرها 30 ألف دولار، وإيقاف روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.

كما تضمنت قرارات «فيفا» عقوبات منفصلة على الاتحاد الأرجنتيني، بينها غرامات مالية وقيود على حضور الجماهير في بعض مباريات المنتخب على أرضه.

وبالتزامن مع موافقة «فيفا» على تعديل طريقة تنفيذ العقوبات، أكد الاتحاد الأرجنتيني أنه سيواصل الطعن في العقوبات الأصلية، معتبراً أن العقوبات المفروضة على لاعبيه والاتحاد تحتاج إلى مراجعة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني أعلن عقب صدور العقوبات أنه سيتقدم بطلب للحصول على حيثيات القرارات تمهيداً لاستخدام حقه في الاستئناف أمام لجنة الاستئناف في «فيفا»، مع إمكانية اللجوء لاحقاً إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» إذا لزم الأمر.

وجاءت العقوبات على خلفية الأحداث التي وقعت عقب صافرة نهاية المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي في 19 يوليو الماضي.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيا بهدف دون رد في الوقت الإضافي، قبل أن تشهد الدقائق التي أعقبت المباراة توتراً واحتكاكات بين عدد من لاعبي المنتخبين، وهو ما فتح الباب أمام تدخل لجنة الانضباط في «فيفا».

وكانت اللجنة قد فتحت في يوليو إجراءات تأديبية بحق باريديس ومولينا وألمادا وأيالا، على خلفية وقائع تضمنت اتهامات بالاعتداء والسلوك غير الرياضي، قبل أن تصدر العقوبات النهائية في 21 أغسطس.