يضع نادي الهلال اللمسات الأخيرة على صفقة ضم الجناح الأيسر البرازيلي غابرييل مارتينيلي من نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن غابرييل مارتينيلي أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى الهلال، ويُجرى حالياً مراجعة العقود.

الهلال يقترب من إعلان الصفقة

وأضاف الصحفي الموثوق أن المفاوضات بين الهلال وأرسنال وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث ستتجاوز قيمة الصفقة 65 مليون يورو، على أن يتم تحديد موعد الفحص الطبي لمارتينيلي قريباً.

أرقام مارتينيلي

وشارك الجناح البرازيلي في 53 مباراة بقميص أرسنال بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي.

بديل مارتينيلي

وبحسب تقارير صحفية، يبحث نادي أرسنال عن بديل لتعويض رحيل مارتينيلي، ويبرز اسم نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز على رأس قائمة المرشحين، على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة بسبب تمسك اللاعب بالانضمام إلى برشلونة.