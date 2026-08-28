بعد اثني عشر عاماً من اليأس المطلق وظنّ أن الأموال قد تبخرت بلا رجعة، نجح مواطن بريطاني يدعى كريس في استعادة ملايين الدولارات من عملات «بتكوين» التي كانت محتجزة في طي المجهول.

بدأت الحكاية عام 2011 حين استثمر كريس نحو 2000 دولار بناءً على نصيحة صديق، مودعاً أمواله عبر منصة «إنترسانغو». لكن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن؛ ففي عام 2014، وحين حاول سحب مبلغه الذي ارتفع حينها إلى 5400 دولار، فوجئ بتجميد حسابه تماماً إثر عطل أصاب المنصة. ومع غياب أي غطاء تنظيمي من هيئة السلوك المالي لحمايته، وجد نفسه عاجزاً عن فعل أي شيء سوى مراقبة صعود البيتكوين وهبوطه بصمت، إلى أن قرر التوقف عن المتابعة تماماً مقنعاً نفسه بأن الكنز قد ضاع للأبد.

لكن رياح الحظ عادت لتداعب شطآنه هذا العام، بدفعٍ من زوجته التي شجعته على الاستعانة بشركة متخصصة في استعادة الأصول الرقمية. وبعد أشهر من الجهود التقنية المكثفة، تحقق المستحيل وعادت الأموال إلى حوزته. بفضل قفزات البيتكوين الهائلة على مدار السنين، تضخمت قيمة استثماره البسيط لتصل إلى نحو 4.48 ملايين دولار. ويخطط كريس اليوم لتخصيص جزء من هذه الثروة لشراء منزل أكبر يلائم الظروف الصحية لوالدة زوجته، بينما يبقي الباقي في عالم العملات المشفرة مع درس مستفاد في تفقد الحسابات بانتظام.

ولا يعتبر كريس سوى محظوظٍ وسط كوكبة من أصحاب الحظ السيئ في عالم العملات الرقمية؛ ففي القصة الشهيرة الأخرى، ما زال البريطاني جيمس هاولز يخوض معارك ميؤوسة للبحث عن قرص صلب رماه بالخطأ عام 2013 ويحتوي على 7500 بيتكوين في مكب للنفايات. وفي الولايات المتحدة، يواجه المبرمج ستيفان توماس خطر خسارة نحو 7002 بيتكوين للأبد بعد أن نسى كلمة المرور لقرصه الصلب ولم يتبقَ له سوى محاولتين أخيرتين قبل إغلاق الحساب نهائياً.