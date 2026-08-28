في خطوة تقربنا خطوة أخرى نحو حل لغز الوجود، نجح علماء جينات في اقتفاء أثر سلالتين بشريتين مجهولتين لم يُعثر لهما على أي أثر في السجل الأحفوري، وذلك عبر قراءة متأنية لشفرات الحمض النووي لدى أناس أحياء يقطنون مختلف قارات العالم.

الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس» وقادها باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعتمدت على تطوير أداة برمجية مبتكرة تُدعى (TRACE). تنطلق هذه التقنية من حقيقة أن الجينوم البشري الحديث يشبه لوحة «فسيفساء» دقيقة، تتناثر في زواياها أجزاء مجهرية موروثة من مجتمعات بشرية غابرة.

وإلى جانب المعرفة السابقة بتزاوج الإنسان العاقل مع أقارب معروفين كـ«نياندرتال» و«دينيسوفان»، كشفت النتائج الحديثة عن بصمات نوعين من الأسلاف «الشبحيين»:

السلالة الأفريقية الأولى: تزاوجت مباشرة مع الإنسان العاقل في أفريقيا قبل أكثر من 50 ألف عام، وتُشكل اليوم ما بين 0.5% و1% من جينات البشر المعاصرين، وهو إرث يضاهي بصمة إنسان نياندرتال، ويُرجح ارتباطها بـ«إنسان هايدلبرغ».

السلالة العتيقة جداً: فرع قديم انفصل عن الشجرة البشرية قبل نحو 1.8 مليون سنة ويُعتقد ارتباطه بـ«الإنسان المنتصب»، حيث تسلل حمضها النووي إلى البشر المعاصرين بأسلوب غير مباشر عبر تزاوجها مع إنسان «دينيسوفان» في أوراسيا قبل أكثر من 200 ألف عام.

هذا الفحص الذي شمل أكثر من 500 جينوم بشري معاصر، أثبت أن أثر السلالة القديمة يحطّ رحاله في كل الفئات المدروسة دون استثناء.

تؤكد الأستاذة المشاركة في جامعة بيركلي، بريا مورجاني، أن هذا الكشف لا يقتصر على سبر أغوار أصولنا فحسب، بل يضيء على أسباب بقاء جنسنا وانقراض غيره، ويفكك آليات تكيف البشر مع البيئات والأمراض.

ويخلص عالم الأنثروبولوجيا القديمة، جون هوكس، إلى أن هذه الفروقات الجينية العميقة تثبت أن التباينات الظاهرية كالملامح وألوان البشرة ليست سوى قشور سطحية مقارنة بإرث ممتد لأسلاف وجدوا سبُلهم للبقاء والتفاعل معاً في غابر الأزمان.