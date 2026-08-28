أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعاقده مع كريستيان «كيلي» غونزاليس لتدريب الفريق، خلفاً لأنخيل غييرمو هويوس.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم (الجمعة(، إنه توصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني كيلي غونزاليس لتولي قيادة للفريق الأول، على أن يباشر مهامه رسمياً فور حصوله على تصاريح العمل اللازمة.

هويوس مستمر مؤقتاً

وأضاف البيان: «سيستمر غييرمو هويوس مؤقتاً في قيادة الفريق حتى وصول المدرب الجديد وطاقمه التدريبي».

وأشاد نادي إنتر ميامي بهويوس، موجهاً له الشكر على التزامه وتفانيه الكامل تجاه النادي، والذي ظهر في استعداده لتولي المهمة خلال الفترة التي بدأت في أبريل الماضي.

وكان هويوس، الذي أشرف سابقاً على منظومة التطوير في إنتر ميامي، قد تولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة عقب استقالة خافيير ماسكيرانو في أبريل الماضي.

زميل سابق لميسي

وسبق وأن زامل غونزاليس قائد إنتر ميامي الحالي ليونيل ميسي في عام 2005، إذ تواجدا معاً في مباراتين من تصفيات كأس العالم في ذلك العام ضد بيرو وأوروغواي.

تراجع نتائج إنتر ميامي

يُذكر أن إنتر ميامي تعاقد الشهر الماضي مع نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، لكن نتائج الفريق واصلت التراجع رغم وجود ليونيل ميسي وعدد من اللاعبين البارزين في تشكيلته، إذ خسر الفريق أربع مباريات من أصل خمس في بطولة الدوري الأمريكي.