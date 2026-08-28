أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن مهاجم أستون فيلا الإنجليزي أولي واتكينز في طريقه حالياً إلى الرياض لإتمام انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشير المعلومات إلى أن أولي واتكينز يتوجه حالياً إلى المملكة العربية السعودية برفقة وكلائه لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي الهلال».

قيمة الصفقة

وأوضح الصحفي الموثوق أن أستون فيلا سيحصل على مبلغ 58.4 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز إضافية.

أرقام واتكينز

وخاض أولي واتكينز 55 مباراة بقميص أستون فيلا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفاً، وقدم خمس تمريرات حاسمة، فيما تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وعلى المستوى الدولي، خاض المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً 24 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، سجل خلالها سبعة أهداف.