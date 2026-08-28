حققت صادرات مستحضرات التجميل الروسية المصنّعة في موسكو إلى المملكة العربية السعودية قفزة استثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، لتتصدر المملكة قائمة الدول الأكثر استيراداً لهذه المنتجات في المنطقة بحجم صادرات بلغ 1.45 مليار روبل (نحو 17 مليون دولار).

وبلغت إجمالي صادرات موسكو للتجميل 4.3 مليار روبل عالمياً، بزيادة ضخمة بلغت 3.75 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت السعودية في صدارة كبار المستوردين تليها الإمارات ثم تركيا كوجهة جديدة واعدة. بينما امتدت العقود التجارية لتشمل أسواقاً عالمية متنوّعة من جنوب إفريقيا وحتى ماليزيا.

وأرجَعَ مركز موسكو للتصدير هذا التوسع القياسي إلى إقبال المستهلكين في الخليج والسعودية على المنتجات الطبيعية والعضوية، واقتران علامة «صُنِع في موسكو» في الأذهان بالجودة والابتكار والمكونات الطبيعية، مؤكداً أن الاتفاقيات المبرمة لم تقتصر على تجارب استكشافية بل شملت عقوداً طويلة الأجل لترسيخ الوجود الروسي في الأسواق العربية.