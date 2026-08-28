أفاد موقع Het Laatste Nieuws البلجيكي بأن السلطات المغربية أفرجت عن بارون المخدرات يونس البلوطي، الملقب بـ«إل ماجيكو» والمطلوب للقضاء البلجيكي والأمريكي، وذلك عقب إتمام عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة في سجن الدار البيضاء بتهمة حيازة وثائق سفر مزورة.

وكان «إل ماجيكو» قد سقط في قبضة الأمن المغربي في سبتمبر الماضي داخل مقهى في مدينة طنجة وبحوزته جواز سفر مزيف، حيث صَدَر بحقه حكم أولِيّ بالسجن 5 سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنة واحدة. ورغم مطالبة السلطات البلجيكية بالقبض عليه لتنفيذ أحكام غيابية تزيد عن 20 سنة في قضايا تهريب الكوكايين وتبييض الأموال ضمن الشبكة الشهيرة «Sky ECC»، إلا أن القانون المغربي يمنع تسليم المواطنين الحاملين للجنسية المغربية إلى دول أجنبية.

يذكر أن يونس ينتمي لعائلة تجار مخدرات بارزة في أوروبا، حيث يُعد شقيقه عثمان البلوطي المُلقب بـ«ملك الكوكايين» أحد أكبر المهربين في بلجيكا. وتأتي هذه التطورات في ظل ملاحقة دولية وأمريكية واسعة تطال العائلة، شملت إدراج اسميهما في قائمة الحظر وتجميد الأصول من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.