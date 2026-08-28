توقف الدولي سعود عبدالحميد لاعب لانس عن التدريبات والمباريات بسبب إصابة متفاقمة، دون تحديد موعد لعودته حتى الآن.



وأكد مدربه دينو توبمولر أن الإصابة ليست وليدة مباراة أوكسير، بل كدمة قديمة منذ 10 أيام تحولت إلى تورم، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي وقرار الإبعاد الاحترازي لحين زوال الورم.



وبذلك تأكد غيابه عن لقاء ستراسبورغ غداً (السبت) 29 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، مع استمرار الغموض حول جاهزيته للأسابيع القادمة.



ويشكل غياب سعود ضربة للانس، الذي يعتمد عليه كعنصر أساسي بدقة تمرير بلغت 88.4% وحضور مؤثر دفاعياً وهجومياً، كونه السعودي الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهات ثقيلة أمام مانشستر سيتي وليفربول في دوري الأبطال.