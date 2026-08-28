تعافت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى نحو ثلثي مستوياتها قبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة عبر أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.



وأوضح محللو «جولدمان ساكس»، في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرج»، أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية عبر المضيق ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يومياً.



ورغم هذا التعافي، لا تزال التدفقات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، فيما تمثل قفزة كبيرة عن مستويات التدفقات المسجلة في مارس، التي لم تتجاوز 6 ملايين برميل يومياً.



وأشار «جولدمان ساكس» إلى أن ارتفاع عمليات العبور غير المعلنة، إلى جانب نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، يعكس قدرة المنتجين وشركات الشحن على التكيف مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، والحفاظ على جزء كبير من حركة صادرات النفط عبر المضيق.