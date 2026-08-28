مددت دولة قطر حالة «القوة القاهرة» على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعدد من المشترين في أوروبا وآسيا، وسط استمرار الضبابية بشأن إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، ما يزيد من حالة عدم اليقين حيال عودة تدفقات الطاقة في الخليج العربي.



وأبلغت شركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، مشترين باكستانيين خلال الأسبوع الجاري، استمرار إلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر القادم، وفقاً لتجار مطلعين على التطورات، كما مُددت حالة «القوة القاهرة» على الإمدادات الموجهة إلى بنغلاديش إلى ما بعد سبتمبر، بحسب المصادر ذاتها.



وفي أوروبا، أفادت شركة «إديسون» الإيطالية، إحدى عملاء «قطر للطاقة»، بأن إلغاء الشحنات سيستمر حتى أوائل نوفمبر، فيما تلقى تجار آخرون في السوق الأوروبية إخطارات مماثلة، وفقاً لمصدرين مطلعين على التطورات.



ولم تستجب «قطر للطاقة» على الفور لطلب التعليق على تمديد حالة «القوة القاهرة» أو الجدول الزمني لاستئناف الشحنات.