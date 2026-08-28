في واقعة مأساوية تجردت من أبسط معاني الإنسانية والبر بالوالدين، شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة تفاصيل جريمة أخلاقية مروعة أثارت غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات قاسية لتعدي شقيقين على والدتهما المسنة بالضرب والإهانة داخل منزلها.

المشاهد الصادمة التي أربكت المتابعين دفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية لتكثيف تحرياتها بشكل عاجل لفك غموض الفيديو وتحديد هوية الضحية والجناة. وتبين أن المجني عليها ربة منزل مسنة، تعرضت للضرب المبرح والسب والقذف على يد نجليها اللذين يعملان في مهنة الجزارة، لمجرد أنها رفضت الرضوخ لمطالبهما وإعطائهما مبالغ مالية كانا يصران على الحصول عليها أثناء تواجدهما في البيت.

وفي عملية أمنية سريعة، نجحت السلطات في تحديد مكان الشقيقين وإلقاء القبض عليهما. وبمواجهتهما بالمقطع المصور وأقوال والدتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة النكراء بدافع الحصول على الأموال رغماً عنها، لتتخذ النيابة العامة مجراها القانوني العاجل حيال المتهمين وسط مطالبات شعبية واسعة بتوقيع أقصى العقوبات عليهما ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمه.