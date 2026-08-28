أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في النيبال، ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التّبت الصينية الأربعاء الماضي إلى 538 شخصًا.

وأضافت الهيئة اليوم، أن 977 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بما فيهم 517 مواطنًا أجنبيًا.

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس السياحة في النيبال، إنقاذ 121 مواطنًا أجنبيًا على الأقل، موضحًا أنه يوجد من بين الذين تم إنقاذهم 85 مواطنًا هنديًا و16 صينيًا و9 كوريين، في حين لم يتم تحديد جنسية ثلاثة أشخاص.

وأضاف المجلس، أنه يتم بذل جميع الجهود اللازمة في الوقت الحالي من أجل إنقاذ وإجلاء المصابين والعالقين والمتضررين جرّاء هذه الفيضانات.

وتُعدّ منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر النيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.