تمكّن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 1,950,581 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر، ضُبطت مُخبأة في إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مُخبأة في إرسالية عبارة عن «عدس».

وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، للحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: 1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910), إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.