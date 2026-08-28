في كواليس أحد المستشفيات الكويتية الكبرى، كانت تدار عمليات مشبوهة بعيداً عن أعين المراجعين وأجهزة الرقابة، حيث تحوّل مرفق صحي يفترض أنه ملاذ للرعاية إلى مسرح لشبكة خفية تعبث بالمال العام. بين أروقة المستشفى، نسج حارس أمن من الجنسية المصرية وزمليته المواطنة الكويتية التي تستغل موقعها الوظيفي، خيوط مخطط احترافي استهدف تحويل الرسوم الحكومية المستحقة إلى جيوبهما الخاصة.

المخطط الشيطاني استمر لبعض الوقت في الظل، يعتمد على بيع وتمرير طوابع حكومية مزورة مقابل مبالغ مالية، لكن تحركات المشتبه بهما لم تدم طويلاً قبل أن تقع تحت رادار قطاع شؤون الأمن الجنائي. وتحديداً عبر إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول»، التي فرضت رقابة حثيثة وتتبعاً دقيقاً لجميع الخيوط، حتى حانت لحظة المباغتة الحاسمة للإطاحة بالشبكة في حالة تلبس تام.

لحظة الضبط كشفت التفاصيل الصادمة، حيث أُلقي القبض أولاً على حارس الأمن وبحوزته كمية من الطوابع المقلدة، ليعترف فوراً على شريكته المواطنة الكويتية التي ضُبطت هي الأخرى أثناء إنجاز إحدى المعاملات باستخدام طابع مزيف. وأقرت المتهمة أثناء التحقيقات باستغلال صلاحياتها الوظيفية للتربح السريع عبر ثلاث حيل خبيثة: تمرير المزيف، واحتجاز الطوابع الأصلية المدفوعة لإعادة بيعها، بل ونزع الطوابع القديمة من معاملات الأرشيف لإعادة استخدامها مجدداً، لتنتهي حيلتهما بسقوطهما في قبضة رجال الأمن الذين أحالوا الملف بالكامل إلى القضاء.