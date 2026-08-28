في واقعة أمنية استثنائية، شهد مطار «آيندهوفن» جنوب هولندا حادثة غريبة بعدما أقدمت امرأة عارية تماماً على اقتحام بوابة موقف السيارات P5 بسيارتها، متجاوزة الحواجز الأمنية بسرعة لتواصل القيادة داخل حرم المطار حتى توقفت مباشرة بجوار الطائرات الرابضة على المدرج.

الواقعة التي وثقتها وسائل الإعلام المحلية أربكت حركة الأمن لعدة دقائق، حيث نجحت السائقة في الدخول إلى أكثر المناطق حساسية بالمطار قبل إيقافها. وأوضح متحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية أن المرأة كانت تعاني من حالة اضطراب نفسي واضحة وسلوك غير مدرك لما تفعله، مما دفع عناصر الأمن للتعامل مع الموقف برفق ونقلها فوراً لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة بدلاً من توقيفها جنائياً.

وأكدت السلطات أن الحادثة لم تسفر عن أي تهديد لسلامة المسافرين أو حركة الطيران التي استمرت بشكل طبيعي، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات وصولها إلى هذه المنطقة الحساسة دون اعتراض مبكر.