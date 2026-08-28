ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بنحو 25 مليار ريال خلال الأسبوع، لتصل إلى 9.590 تريليون ريال، مقارنة بـ9.566 تريليون ريال في الأسبوع السابق، بزيادة نسبتها نحو 0.26 %.

وجاءت المكاسب وسط أداء متباين للأسهم، إذ ارتفعت أسهم 218 شركة، مقابل تراجع أسهم 44 شركة، فيما حافظت 6 شركات على مستوياتها دون تغيير.

وتصدّرت عناية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت 22.68 %، تلتها الفخارية بارتفاع 21.54 %، ثم الخليجية العامة بنسبة 11.08 %.

وسجل سهم عزم ارتفاعًا قدره 10.91 %، يليه أنابيب السعودية بـ10.68 %، ثم الإعادة السعودية بـ10.53 %، فيما ارتفع سهم متكاملة بنسبة 10.41%، ومجموعة تداول السعودية بنسبة 10.14 %.

وعلى مستوى أداء المؤشر، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» تعاملات (الخميس) على تراجع بنسبة 0.20 %، فاقدًا 22 نقطة ليغلق عند مستوى 11,238 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال. وتراوح المؤشر خلال الجلسة بين 11,236 نقطة كأدنى مستوى و11,294 نقطة كأعلى مستوى.

ورغم تراجع المؤشر في الجلسة الأخيرة، عكست حركة الأسهم خلال الأسبوع اتساعًا في نطاق المكاسب، مع تسجيل 218 سهمًا ارتفاعات سعرية، بينها 8 أسهم تجاوزت مكاسبها 10 %.

وفيما يختص بالتداولات اليومية، قفز سهم نسيج بنسبة 9.98 % ليصل إلى 17.86 ريال، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مالها، وإعلان تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب للسهم على أساس سعر 16.24 ريال.

كما ارتفع سهم عناية بنسبة 5.55 %، وسهم نايس ون بنسبة 5.40 %، وتكافل الراجحي بنسبة 5.05 %.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فقد تصدرها سهم الكثيري بتراجع قدره 3.94 %، تلاه سهم أسيج بنسبة 3.77%، ثم كيمانول بنسبة 2.81 %.

كما تراجع سهم المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) بنسبة 2.38 % ليغلق عند 304 ريالات، رغم إعلان الشركة عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبذلك أنهى السوق الأسبوع على ارتفاع في القيمة السوقية، في وقت شهدت فيه غالبية الأسهم تحركات إيجابية، بينما بقيت بعض الأسهم تحت ضغط التراجعات، وهو ما أدى إلى تفاوت واضح في أداء مكوّنات السوق خلال تعاملات الأسبوع.