نجمة واحدة قد تدفع شخصاً إلى إلغاء حجزه، وخمس نجوم قد تكون كافية لإقناع آخر بشراء منتج لم يجرّبه من قبل. بهذه القوة دخلت التقييمات الرقمية إلى تفاصيل القرارات اليومية، وتحولت من مساحة لمشاركة التجارب إلى عامل مؤثر في الاختيار، سواء عند البحث عن مطعم، أو شراء منتج، أو تحديد فيلم يستحق المشاهدة.

لكن هذا التأثير يطرح سؤالاً أكثر جدلاً: هل تساعدنا آراء الآخرين على اتخاذ القرار، أم أصبحت تقرر بالنيابة عنا؟

وسط عشرات الخيارات المتاحة، تبدو التقييمات طريقاً مختصراً لمعرفة تجارب من سبقونا. المستخدم يقرأ عن جودة الطعام، ومستوى الخدمة، وتجربة المنتج، ثم يبني قراره على حصيلة آراء أشخاص لا يعرفهم. ومع تكرار هذه الممارسة، أصبح الرقم الظاهر بجوار النجوم قادراً على تكوين الانطباع الأول قبل حدوث التجربة نفسها.

المفارقة تبدأ عندما تتحول الثقة في «الرأي الجماعي» إلى حكم مسبق. مطعم يحصل على تقييم منخفض قد يُستبعد مباشرة، وفيلم قد يفقد فرصة المشاهدة بسبب مراجعات سلبية، بينما يمنح التقييم المرتفع منتجاً أفضلية كبيرة قبل أن يختبره المستهلك بنفسه.

وتزداد المسألة تعقيداً مع وجود مراجعات مدفوعة أو تقييمات غير دقيقة، ما يجعل التعامل مع النجوم باعتبارها حقيقة مطلقة مخاطرة في اتخاذ القرار. كما تختلف التجارب باختلاف الأذواق والتوقعات؛ فما يراه شخص خدمة ممتازة قد يعتبره آخر تجربة عادية.

لهذا، تكمن قيمة التقييمات في التعامل معها كأداة مساعدة، عبر قراءة أكثر من مراجعة، وملاحظة الملاحظات المتكررة، والنظر إلى الصورة العامة بدلاً من التوقف عند تجربة فردية.

لقد منحت ثقافة التقييمات المستهلك صوتاً أقوى، لكنها منحت آراء الآخرين في الوقت نفسه سلطة غير مسبوقة على اختياراتنا. وبين نجمة وخمس نجوم، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زلنا نختار ما يناسبنا، أم أصبحنا نختار ما أعجب الآخرين؟