أعلنت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية عن الإجازات المدرسية الإضافية غير المدرجة ضمن التقويم الدراسي الذي أصدرته وزارة التعليم والتي ستكون خلال العام الدراسي الحالي.

وحددت الإدارات الأحد 25 أكتوبر والأحد 29 نوفمبر من العام الميلادي الحالي 2026 ويوم الخميس 7 يناير ويوم الأحد 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027 إجازات إضافية ضمن التقويم الدراسي.

فيما أعلنت إدارات تعليم منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف عن إجازة إضافية واحدة يوم 25 أكتوبر من العام الميلادي الحالي 2026.

يشار إلى أن التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة تضمن 6 إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين) وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام) وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام) وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين) وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً) وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).