بعدما أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن نهائياً، تركت خلفها علامات استفهام كبرى وتساؤلات حائرة حول مصير مشروع ألبومها الغنائي الجديد الذي كانت قد انتهت من تجهيز معظم أغنياته وتصوير أحد كليباته.

الألبوم المرتقب، الذي تحدثت عنه داليا سابقاً بحماس بالغ واصفة إياه بأنه يحمل «طاقة الحب» واستجابة لرغبة جمهورها في طرح ألبوم كامل بدلاً من الأغنيات المنفردة، بات مهدداً بالدفن قبل النور، خصوصا بعد أن صورّت بالفعل إحدى أغنياته مع المخرج بسام الترك في تعاون وصفته بالمختلف والاستثنائي. وحتى اللحظة، لم تصدر أي إيضاحات رسمية حول ما إذا كانت الشركة المنتجة ستطرح هذه الأعمال الجاهزة أم أن قرار الاعتزال سيلغي المشروع بالكامل.

وكانت داليا قد حسمت قرارها عبر حسابها على «إنستغرام»، مؤكدة أن مشاركتها القادمة مع أطفال برنامج «The Voice Kids» ستكون آخر محطاتها الفنية، حيث وجهت رسالة وداع وشكر لجمهورها، مبررة هذه الخطوة المفاجئة بإرهاقها النفسي والجسدي، قائلة إن «الفن أخذ كثيراً من روحها وصحتها وإنسانيتها».