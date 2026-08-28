أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مقيم مصري يعمل حارس أمن في أحد المستشفيات الحكومية، وكويتية تعمل في المستشفى نفسه، للاشتباه في تورطهما بقضية تتعلق ببيع واستخدام طوابع حكومية مزورة والاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قطاع شؤون الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، تمكن من كشف القضية بعد إجراء عمليات بحث وتحرٍ أسفرت عن ضبط المتهم الأول، إذ عُثر بحوزته على عدد من الطوابع الحكومية المزورة.

وأفادت بأن التحقيق مع المتهم قاد إلى تحديد هوية المتهمة الثانية، التي جرى ضبطها لاحقاً، وعُثر بحوزتها على طوابع مزورة مماثلة. كما وثقت الجهات المختصة قيامها بإنجاز إحدى المعاملات باستخدام طابع حكومي مزور مقابل مبلغ مالي.

وخلال التحقيق، أقرت المتهمة باستغلال طبيعة عملها لتحقيق مكاسب مالية، من خلال تمرير معاملات باستخدام طوابع حكومية مزورة، مع الاحتفاظ بالطوابع الأصلية وإعادة استخدامها في معاملات أخرى. كما اعترفت بنزع طوابع سبق استخدامها من معاملات محفوظة وإعادة توظيفها في معاملات جديدة.

وأكدت وزارة الداخلية إحالة المتهمين، إلى جانب المضبوطات، إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.