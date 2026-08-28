في عملية سرقة نفذها مجهولان ووثقتها عدسات الكاميرات، تعرضت قلادة ألماس تاريخية نادرة تعود للملكة المصرية الراحلة نازلي للسرقة من قلب متحف الفنون التطبيقية في فيينا، وفقاً لما أعلنته الشرطة النمساوية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن رجلين يرتديان ملابس داكنة أقدما على تحطيم واجهة عرض زجاجية خلال ساعات العمل الرسمية، واستوليا على التحفة الفريدة قبل أن يختفيا عن الأنظار. ونشرت السلطات صوراً للمشتبه بهما إلى جانب صورة للقطعة المسروقة التي تحمل بصمة دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة «فان كليف آند آربلز».

ومن جانبه، اكتفى المتحف بتأكيد وقوع الحادثة خلال استضافته معرضاً يضم أكثر من 300 قطعة من الدار الفرنسية نفسها، مبيناً أن السرقة لم تخلف أي إصابات بشرية، ومتحفظاً عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول مسار التحقيقات.

وتحمل القلادة المسروقة وزناً تاريخياً ومادياً هائلاً؛ فهي مرصعة بـ673 قطعة ألماس يتجاوز وزنها الإجمالي 200 قيراط، وكانت قد بيعت في مزاد علني لدار «سوذبيز» بنيويورك عام 2015 بمبلغ يزيد على 4.3 مليون دولار. كما يعود بريقها التاريخي إلى عام 1939، حين ارتدتها الملكة نازلي في حفل زفاف ابنتها الأميرة فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي.

ومع اتحاد القيمة المادية الطائلة والإرث الملكي المصري المرتبط بالقطعة تظل هذه الواقعة واحدة من أبرز قضايا السرقة الفنية التي تحظى بمتابعة مكثفة في النمسا سعياً لاستعادة هذا الكنز الفريد.