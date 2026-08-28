واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بقميص النصر، بعدما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للنادي في دوري المحترفين السعودي، عقب تسجيله هدفه رقم 104 في المسابقة.



وجاء إنجاز رونالدو خلال مواجهة النصر أمام التعاون، ليكسر بذلك شراكته مع محمد السهلاوي الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي برصيد 103 أهداف.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي حجم التأثير الهجومي لرونالدو منذ انضمامه إلى النصر، إذ احتاج إلى عدد أقل بكثير من المباريات مقارنة بالسهلاوي للوصول إلى قمة الهدافين التاريخيين للنادي في دوري المحترفين.



وبهدفه الجديد، يواصل قائد النصر صناعة الأرقام القياسية في الملاعب السعودية، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل منذ وصوله إلى دوري روشن.