أكد مدرب نادي النصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أن ضغط المباريات يمثل تحديًا كبيرًا أمام اللاعبين، مشيرًا إلى أن خوض 5 مباريات خلال 13 يومًا فقط يُعد اختبارًا قاسيًا من الناحيتين البدنية والذهنية، ويتطلب عملًا دقيقًا في عمليات الاستشفاء والتحضير لكل مواجهة.



وأوضح المدرب أن نجاح النصر في تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الانتصارات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة منظومة متكاملة تعمل بتناغم كبير، واصفًا نفسه بـ«المايسترو» الذي يقود فريقًا يضم مجموعة من العازفين داخل الملعب وخارجه على المستويات الرياضية والفنية والإدارية كافة.



وأضاف أن هذا الانسجام بين جميع عناصر النادي انعكس بوضوح على النتائج، بعدما تمكن الفريق من مواصلة سلسلة انتصاراته رغم ضغط الجدول وصعوبة المرحلة.



وحمل حديث مدرب النصر رسالة واضحة مفادها أن الفريق لا يعتمد على فرد واحد، بل على عمل جماعي متناغم، يقوده مايسترو يعرف جيدًا كيفية توظيف أدواته لتحقيق الانتصار.